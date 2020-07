Imma Tataranni e Vanessa Scalera lasciano il posto a Lolita Bosco e Luisa Ranieri, il nuovo vice questore conquisterà il pubblico? (Di giovedì 23 luglio 2020) Lasciamo la bella Matera alla volta di Bari, dimentichiamo i vestiti e la goffaggine di Vanessa Scalera e la sua Imma Tataranni e date il benvenuto alla sensualità e alla malizia di un nuovo vice questore destinato a conquistare il pubblico di Rai1. Ancora una volta la tv pubblica punta su un volto femminile, quello di Luisa Ranieri, e su una novella eroina "condannata" a combattere con un mondo prettamente maschile ma con il "difetto" di essere bella e sensuale. Questo è il concetto alla base della nuova fiction di Rai1 Lolita Bosco inserita nel palinsesto 2021 della rete ammiraglia e che porterà sullo schermo nuovi casi da risolvere e una nuova protagonista da ... Leggi su optimagazine

