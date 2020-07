«Imagine è un pezzo comunista, non un inno di pace». Meloni? No, lo disse John Lennon (Di giovedì 23 luglio 2020) “Immagina” di dare addosso a Giorgia Meloni per aver detto che una certa canzone non è un inno pacifista ma un pezzo intriso di ideologia e contro la religione. Immagina che qualcuno abbia detto le stesse cose, anzi, specificando che quella canzone è ispirata al comunismo e al Manifesto di Marx. Immagina che quella persona sia la stessa che ha scritto e cantato la canzone e che la sua sia dunque, una interpretazione “autentica”, per dirla in punta di diritto. Immagina che quel cantante sia John Lennon e che quel bollino “comunista” al suo pezzo più famoso non lo abbia messo da Parenzo e Telese, ma in sede di prestigiose interviste ad autorevole testate americane, all’apice del suo successo, negli anni ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : «Imagine è un pezzo comunista, non un inno di pace». Meloni? No, lo disse John Lennon - Marco_Coso : La destra italiana, per dimostrare quanto è capace di essere sempre sul pezzo e capace di guardare al futuro, da se… - GiovanniGrop : RT @il_burocrate: @La7tv Devo essermi perso il pezzo che fa:”Imagine there’s no culture...and identity too...” - il_burocrate : @La7tv Devo essermi perso il pezzo che fa:”Imagine there’s no culture...and identity too...” - antoniademita : @La7tv Imagine la canzone dell’omologazione mondialista non lo mettete il pezzo? -