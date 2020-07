Ilary Blasi imita Chiara Ferragni? Quei sandali di lusso al mare a Sabaudia. Ecco quanto costano (Di giovedì 23 luglio 2020) Ilary Blasi e Chiara Ferragni hanno la stessa passione per la moda. La conduttrice, ora in vacanza, ama sfoggiare nuovi, originali look su Instagram, sempre molto apprezzati dai fan. L’influencer detta le tendenze grazie anche ai capi da lei stessa disegnati. Le due donne, molto seguite sui social, per l’estate 2020 hanno scelto lo stesso accessorio. Nelle IG Stories, Ilary ha mostrato un nuovo outfit con ciclisti, camicia bianca e un paio di sandali super costosi. Si tratta del modello chunky stile anni ’90 firmato Chanel, dal costo di circa 900 euro, già indossato da Chiara Ferragni. Grazie a loro, queste particolari calzature saranno il must have della stagione estiva? Leggi su newscronaca.myblog

