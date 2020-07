Il video appello di Patrick Dempsey che rispolvera il motto di Derek Shepherd: “Un bel giorno per salvare delle vite” (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo cinque anni dall'addio burrascoso a Grey's Anatomy, Patrick Dempsey rispolvera il motto del suo personaggio per farsi testimonial di una campagna pro-mascherine. Negli Stati Uniti in cui l'uso dei dispositivi di sicurezza contro il Coronavirus è stato fortemente politicizzato e contestato dai negazionisti della pandemia (ma perfino dal presidente Donald Trump), l'attore ha deciso di mettere in campo la sua forza mediatica citando il suo personaggio più popolare, per convincere il pubblico ad usare la mascherina nei luoghi pubblici. Lo aveva già fatto con una foto in cui si mostrava con una mascherina su Instagram rilanciando l'hashtag #WearADamnMask (#IndossaUnaDannataMascherina), stavolta ha deciso di lanciare un video appello per ricordare che portarla ... Leggi su optimagazine

LENDINARA (Rovigo) – Con un videomessaggio postato sulla pagina Facebook del Comune e su whatsapp il sindaco Luigi Viaro commenta il nuovo caso di Covid-19 a Lendinara, in una donna asintomatica ma po ...

LENDINARA (Rovigo) – Con un videomessaggio postato sulla pagina Facebook del Comune e su whatsapp il sindaco Luigi Viaro commenta il nuovo caso di Covid-19 a Lendinara, in una donna asintomatica ma po ...