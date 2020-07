Il valore degli sponsor tecnici e di maglia in Serie A e nei principali campionati europei (Di giovedì 23 luglio 2020) Uno studio realizzato dalla società KPMG si è focalizzato sulla analisi accurata delle sponsorizzazioni per quello che concerne i club appartenenti ai maggiori campionati europei. L'azienda si è soffermata sul valore degli sponsor di maglia e quello relativo ai contratti con gli sponsor tecnici. Oltre alla Serie A quindi sono stati esaminati nel dettaglio anche i seguenti campionati: Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie e Super Lig turca. Juventus v SS Lazio - Serie A... Leggi su 90min

francescoseghez : Nonostante il limitato numero di giovani laureati in Italia, le loro prospettive occupazionali sono relativamente p… - Linkiesta : Mimmo Parisi si è approvato il bilancio da solo. Senza i voti favorevoli degli altri due componenti del cda, il pr… - FederalberghiTS : Il 96,2% degli italiani che ha effettuato o effettuerà una vacanza nel corso dell’estate rimarrà in Italia, per un… - smilypapiking : RT @Linkiesta: Mimmo Parisi si è approvato il bilancio da solo. Senza i voti favorevoli degli altri due componenti del cda, il professore… - AboutPharmaHPS : ???????? ???? ?????? ?????? ????????????? Nella prima parte del talk show degli AboutFuture Leaders' Talks i protagonisti si sono con… -

Ultime Notizie dalla rete : valore degli Il valore degli sponsor tecnici e di maglia in Serie A e nei principali campionati europei 90min Export distretti, nel primo trimestre concia al -15%. Bene la moda a Empoli (+5,6%)

Il Monitor dei Distretti della Toscana, realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, ha preso in analisi i risultati di commercio internazionale del primo trimestre 2020, che permet ...

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: rinascita della Lazio contro il Cagliari?

Si può rimproverare poco ai partenopei: forse Carlo Ancelotti sarebbe stato da cambiare prima (al termine della scorsa stagione), ma siamo al passato mentre il presente ci dice che Gennaro Gattuso è r ...

Il Monitor dei Distretti della Toscana, realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, ha preso in analisi i risultati di commercio internazionale del primo trimestre 2020, che permet ...Si può rimproverare poco ai partenopei: forse Carlo Ancelotti sarebbe stato da cambiare prima (al termine della scorsa stagione), ma siamo al passato mentre il presente ci dice che Gennaro Gattuso è r ...