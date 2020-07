Il sughero è protagonista della bioedilizia: l’Ecobonus 110% favorisce la svolta green delle costruzioni (Di giovedì 23 luglio 2020) “Siamo molto soddisfatti per l’introduzione dell’Ecobonus 110% voluto dal Governo”, afferma Gloria Capriotti, Owner and R&D Director di SACE Components, azienda leader in Italia specializzata nel commercio e produzione di semilavorati in sughero per bioedilizia, moda, imbarcazioni, arredamento e semilavorati industriali. “Si tratta di una iniziativa molto importante che fornisce al nostro Paese l’opportunità di essere all’avanguardia in termini di riconversione in chiave green e sostenibilità del panorama edilizio nazionale”. L’Ecobonus 110% è stato recentemente introdotto dal Governo per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e prevede una detrazione fiscale del ... Leggi su meteoweb.eu

