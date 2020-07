Il Segreto, puntata 23 luglio 2020: trovato un anello misterioso (Di giovedì 23 luglio 2020) Cosa succederà nella puntata della soap opera Il Segreto in onda giovedì 23 luglio 2020 su Canale 5? Angustias sarà sempre più gelosa di Pepa e farà di tutto per metterla in cattiva luce agli occhi di Tristan, certa che il marito si sia innamorato di lei. Nello stesso tempo, sarà impegnata a far credere a tutti che sia realmente guarita dalle allucinazioni. In realtà, è riuscita a farsi dimettere solo grazie alla complicità di Felisia. Pepa dovrà stare molto attenta, anche perché Angustias ha chiesto a Don Anselmo di indagare sul suo passato, non privo di ombre. Non dimentichiamo infatti che Tristan non sa che Martin è il figlio della levatrice avuto con Castro. Proseguendo con le trame della soap opera Il Segreto, Don ... Leggi su kontrokultura

