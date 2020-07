Il ritorno del poltronissimo: nuovo ruolo per Franco Carraro in FIGC (Di giovedì 23 luglio 2020) Nonostante gli 81 anni che compirà il prossimo dicembre e tutte le vicissitudini che lo hanno riguardato, Franco Carraro torna nel mondo del calcio con un nuovo ruolo. Oggi infatti la FIGC ha comunicato la sua elezione di presidente della Divisione del Calcio Paralimpico e Sperimentale. Di seguito, il commento di Carraro rilasciato ai canali ufficiali della Federazione. È una giornata molto importante e l’occasione per ribadire la sensibilità e l’impegno della FIGC nel continuare a supportare il processo di crescita di tutto il movimento paralimpico. Da Presidente sono sicuro che da oggi vivremo tanti altri momenti belli da condividere che daranno la spinta per vivere tante nuove opportunità insieme a tutti i protagonisti della ... Leggi su ilnapolista

Rimini, 23 luglio 2020 - Turisti stranieri in vista. Quando? Nel mese di agosto. E’ quanto emerge da un minisondaggio fatto da VisitRimini, il braccio operativo di Destinazione Rimini, tra una parte d ...

Incidenti stradali: meno morti e feriti (ma più multe) in Italia nel 2019

La buona notizia è che, nel 2019, non sono aumentati gli incidenti stradali. Anzi, sulle strade del nostro Paese, sono lievemente calati (172.183 rispetto ai 172.553 dell’anno precedente: -0,2%) ma, s ...

