Il Principe Filippo promuove la nuora Camilla | scacco matto a Kate Middleton

Un evento importante ha caratterizzato la giornata del 22 luglio per Camilla, duchessa di Cornovaglia, la quale è sempre più vicina al trono d'Inghilterra. Ecco cosa è successo: Una promozione importante Mentre Kate Middleton, da brava mamma, si occupava della festa di compleanno del suo bambino, Camilla, moglie del Principe Carlo, veniva promossa a Colonel-in-Chief

Un evento importante ha caratterizzato la giornata del 22 luglio per Camilla, duchessa di Cornovaglia, la quale è sempre più vicina al trono d’Inghilterra. Ecco cosa è successo: Mentre Kate Middleton, ...Il Principe Filippo a 99 anni torna a lavorare e conferisce il titolo di colonnello a Camilla Parker Bowles, un vero e proprio smacco per Kate Middleton e soprattutto per Harry che probabilmente ...