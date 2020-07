Il possibile sbarco di Marcello Lippi nello staff della Nazionale infastidisce il CT Mancini: tutti i dettagli (Di giovedì 23 luglio 2020) A distanza di 10 anni esatti dalla sua seconda sfortunata esperienza come ct della Nazionale italiana, Marcello Lippi potrebbe tornare a far parte dello staff azzurro e ricoprire il ruolo di direttore tecnico del Club Italia: a riportare la notizia è il Corriere dello Sport. Non c'è ancora niente di ufficiale ma il faccia a faccia tra il diretto interessato ed il presidente federale Gravina di ieri a Roma è un chiaro segnale di come si stia effettivamente muovendo qualcosa. Il ruolo di... Leggi su 90min

LEUCA - Ancora uno sbarco di migranti nel pomeriggio di oggi presso il porto di Santa Maria Leuca dove un gruppo di siriani è stato trasportato a terra dal personale della guardia costiera dopo un sal ...

Alessandro Sabattini/Getty Images L'attuale ct della Nazionale non ha nulla contro Lippi ma le voci in merito a un suo possibile ingresso nello staff degli Azzurri non possono passare inosservate: ...

