Il Pd nolano si cala le braghe: a San Paolo Bel Sito appoggerà il candidato di Russo e Cafarelli (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoClassico biscottone elettorale Pd-Forza Italia a San Paolo Bel Sito, comune dell’area nolana: il 20 e 21 settembre si andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco. Tre i candidati: Raffaele Riccio (civica), Raffaele Barone (Forza Italia) e Michele Nappi (M5S). La sorpresa è l’appoggio (con la benedizione di Mario Casillo) del Pd locale al candidato sindaco di Forza Italia: l’avvocato Barone è un fedelissimo di Paolo Russo. Non a caso ispiratore della lista di Barone è il sindaco uscente di San Paolo Bel Sito, Manolo Cafarelli, da sempre uomo di fiducia di Paolo Russo e scelte alle comunali di Nola (2019) come delegato al tavolo del ... Leggi su anteprima24

