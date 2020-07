Il “Patto per la Scienza” si sgretola sotto i colpi della sua stessa arma: la censura (Di giovedì 23 luglio 2020) Un incontro al Senato divide il Patto trasversale per la scienza. Il presidente Cossarizza diffida, Silvestri rinuncia, Bassetti e Clementi rivendicano la partecipazione: siamo liberi, no alle censure Scienza e politica nell’era del Covid, secondo atto. Dopo i virologi pronti a scendere in campo come Lopalco questa volta sono politici come Salvini e Sgarbi che ‘scendono in scienza’ e spaccano la comunità scientifica. Il pretesto è “Covid-19 in Italia. Tra informazione, scienza e diritti”, un incontro al Senato previsto lunedì 27 luglio con un ricco parterre chiamato a discutere di coronavirus: da Salvini a Sgarbi, appunto, ad Alberto Zangrillo a Matteo Bassetti, da Guido Silvestri a Massimo Clementi, e poi Giulio Tarro e Giuseppe De Donno. Parterre che non è piaciuto al Patto della ... Leggi su databaseitalia

