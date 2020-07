Il Parma salvo riscatta tutti gli ex Napoli: l’incasso del club azzurro (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalla deludente trasferta di Parma il Napoli si porta dietro almeno una buona notizia. Il successo infatti è valso ai ducali la matematica permanenza in Serie A. Permanenza che costringe gli emiliani, secondo accordi, a riscattare quindi dal club azzurro tre giocatori. Si tratta di Roberto Inglese (20 milioni di euro, che si aggiungono ai 4 milioni già portati a casa dai partenopei tra prestito oneroso e bonus salvezza), Alberto Grassi (7 milioni di euro, con anche qui un anticipo già ricevuto di 2 milioni per il prestito) e Luigi Sepe (tra i 4,5 e i 5 milioni di euro). Un incasso complessivo di circa 32 milioni di euro che fa sorridere i bilanci azzurri, in attesa dei primi colpi di mercato. L'articolo Il ... Leggi su anteprima24

