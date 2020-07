Il Parma centra la salvezza e… fa ricco il Napoli: 30 milioni in arrivo agli azzurri (Di giovedì 23 luglio 2020) La vittoria del Parma contro il Napoli ha permesso ai ducali di salvarsi con ben tre giornate d'anticipo. Un'ottima notizia per i crociato ma anche per la stessa società partenopea che, escludendo il risultato del campo, può comunque sorridere.Parma salvo: 30 milioni al Napolicaption id="attachment 995739" align="alignnone" width="416" Parma Napoli (getty images)/captionI tre punti ottenuti dal Parma hanno permesso alla società emiliana di confermare la propria presenza in Serie A. Allo stesso modo, in tema mercato, il successo ha fatto automaticamente scattare il riscatto di ben tre giocatori, curiosamente tutti e tre legati al Napoli.Il Parma con la permanenza in Serie A dovrà ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Parma centra Il Parma centra la salvezza e… fa ricco il Napoli: 30 milioni in arrivo agli azzurri ItaSportPress Se anche Koulibaly molla

Il Napoli si è fermato a Bergamo il 2 luglio. Quando andò a sbattere con tutte le sue illusioni contro un’Atalanta allora irresistibile, ben lanciata sulle piste di Lazio e Inter. In venti giorni 11 p ...

Juventus, festa rimandata

MERCOLEDI' 22 LUGLIO Parma-Napoli 2-1 (Caprari 45'+3' su rig., Kulusevski 87' su rig.; Insigne 57' su rig.) Il Napoli rimedia l’undicesima sconfitta in campionato e scivola al settimo posto a tre punt ...

