Il Paradiso delle Signore, Puntate 27-31 Luglio 2020: Ludovica si Trasferisce da Riccardo! (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Paradiso delle Signore, trama Puntate dal 27 al 31 Luglio 2020: tra Ludovica e Riccardo le cose sembrano andare sempre meglio, mentre anche Armando ed Agnese si avvicinano. Per Roberta invece la confusione non fa che aumentare… Il Paradiso delle Signore prosegue con le repliche. Tra Riccardo e Ludovica ci si avvicina al punto di svolta, perché la relazione tra i due sta diventando sempre più seria. Allo stesso tempo per Federico i problemi non accennano a diminuire, malgrado Roberta abbia preso la decisione di stargli accanto. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Il Paradiso delle ... Leggi su uominiedonnenews

savaxswan : @seriesaddickted Il paradiso delle signore ?????? - QRighe : Lampeggia tra l'odore delle foglie tra la terra, troppo bagnata, smossa tra questi cumuli torvi e ambiziosi del p… - cotrozzilivio : Lampeggia tra l'odore delle foglie tra la terra, troppo bagnata, smossa tra questi cumuli torvi e ambiziosi del p… - UnicaUmbria : RT @UmbriaTourism: Un angolo di paradiso! Nata da un’opera d’ingegneria romana la #CascatadelleMarmore risale al 271 aC per bonificare un’a… - alessocherrieez : RT @bxonedd: procuratevi delle cuffiette, tanti fazzoletti e benvenuti in paradiso. #10YearsOfOneDirection -