Il Paradiso delle Signore oggi | anticipazioni 23 luglio | Ravasi scopre il segreto

Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signor puntata di oggi: grazie al suo amico Ravasi, Adelaide ha la conferma di quanto sta succedendo tra Umberto e Flavia. Per vendicarsi racconterà tutti ai suoi figli. Ma Ravasi scopre un altro segreto, questa volta che riguarda la contessa. Intanto Marta torna a lavorare al Paradiso… Torna l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al

