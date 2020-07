IL PARADISO DELLE SIGNORE 4: anticipazioni 24 luglio 2020, trama puntata (Di giovedì 23 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di venerdì 24 luglio 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di venerdì 24 luglio 2020È San Valentino e Clelia (Enrica Pintore) sembra timidamente accettare il corteggiamento di Ennio. Luciano (Giorgio Lupano) ovviamente ci sta male ma non intende rivendicare i propri sentimenti per la capocommessa. Rimasto deluso da Marina (Ludovica Coscione), Rocco (Giancarlo Commare) passa una serata romantica con Irene (Francesca Del Fa). Riccardo (Enrico Oetiker) si complimenta con Angela Barbieri (Alessia Debandi), che ha vinto il concorso per la frase d’amore più bella. La ragazza, però, non ... Leggi su tvsoap

Blackandblue16 : Sì paradiso fiscale o quasi come la Nedeerlandia dove FCA (FIAT x capire) ha deciso di risiedere gabbando la ns Age… - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni La trama di #domani, #24luglio - sprbsung : veramente raga qua sopra siete disposti a fare di tutto pur di ricevere attenzioni il nuovo mezzuccio ora è attra… - hairotterca : RT @boni_castellane: Chiamare i genitori impersonalmente 'Madre' e 'Padre', sottouso degli anglismi delle serie tv, di solito è correlato a… - _Fairy16 : RT @abbicuradiamare: Vi parlo dal paradiso. Una delle puntate più emozionanti di sempre ?? #DayDreamer -