Il New York Times acquista la società del podcast Serial (Di giovedì 23 luglio 2020) (Foto: Getty Images)Ecco il colpaccio che molti attendevano nel mondo sempre più in ascesa dell’intrattenimento audio: è stato confermato in queste ore, infatti, che il New York Times ha acquistato Serial Productions, ovvero la società dietro al podcast dei record Serial. Inaugurato nel 2014 come una costola del popolare programma radiofonico This American Life, Serial racconta in diversi episodi un caso true crime a stagione, analizzandolo in grande profondità. La prima stagione è stata un fenomeno che ha superato i confini degli Stati Uniti, venendo scaricata circa 20 milioni di volte a episodio. Questo successo ha sancito in qualche modo la rinascita del genere podcast, che in questi anni ha conosciuto una ... Leggi su wired

lorepregliasco : Se ci fosse una versione in italiano del New York Times o del Washington Post o dell'Atlantic, con tutti i pezzi di… - Tg3web : Isolati 9 anticorpi, i più efficaci contro il coronavirus, alla Columbia University di New York che pubblica uno st… - ItalianAirForce : #AccaddeOggi Il 20 luglio del 1992 le @FrecceTricolori sorvolarono i cieli americani in occasione dell'operazione… - amellaconcetta2 : RT @lanavediteseoed: #WoodyAllen certo non ha bisogno di presentazioni. Ma dopo aver letto 'A proposito di niente', anche chi conosce a mem… - dobostorta : INSANE Street piano in New York City -

Ultime Notizie dalla rete : New York Coronavirus, a New York i turisti sono un ricordo. Il NYT: “La città è in ginocchio”. FOTO Sky Tg24 Taylor Swift, nuovo album a sorpresa

(ANSA) - NEW YORK, 23 LUG - Una sorpresa intitolata "Folklore" è in arrivo per i fan di Taylor Swift: la regina della pop music globale ha annunciato il debutto, a mezzanotte del 23 luglio, di un ...

L'arte dell'Europa. Un'opera di Rem Koolhaas con il Foglio

L’arte dell’Europa. Sabato 25 e domenica 26 luglio il Foglio sarà in edicola con un numero da collezione: sarà avvolto in un’opera d’arte dedicata all’Europa disegnata in esclusiva per noi da Rem Kool ...

(ANSA) - NEW YORK, 23 LUG - Una sorpresa intitolata "Folklore" è in arrivo per i fan di Taylor Swift: la regina della pop music globale ha annunciato il debutto, a mezzanotte del 23 luglio, di un ...L’arte dell’Europa. Sabato 25 e domenica 26 luglio il Foglio sarà in edicola con un numero da collezione: sarà avvolto in un’opera d’arte dedicata all’Europa disegnata in esclusiva per noi da Rem Kool ...