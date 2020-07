Il Napoli di Gattuso ricorda la storiella di Sampaoli sul possesso palla (Di giovedì 23 luglio 2020) I voti sul tecnico del Napoli dopo la prestazione contro il Parma. A proposito di fetish e sofferenze sadomaso. C’è una storiella che Max mi raccontò ai tempi andati dell’Estetica e che io trovo perfetta per il Napule dominatore impotente visto con Udinese e Parma. Riguarda il mitico Sampaoli e lo stesso tecnico argentino la spiegò così: “Una notte ero in un bar con una donna. Abbiamo parlato tutta la notte, abbiamo flirtato, le ho offerto dei drink. Alle 5 del mattino entra un uomo, la prende per il braccio e la porta in bagno: ci fa l’amore e se ne vanno via insieme. Ma non importa, io ho avuto la maggior parte del possesso quella notte…”. Indovina chi è il Napule e chi il Parma, Ilaria? – 4 Un brutto Napoli, tutto ... Leggi su ilnapolista

