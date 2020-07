Il Milan piomba su Sandro Tonali: una inattesa e pesantissima offerta per fregare l'Inter (Di giovedì 23 luglio 2020) Un inatteso e clamoroso raid di un galvanizzato Milan su Sandro Tonali: per il gioiellino del Brescia ora è derby con l'Inter, mentre la Juventus fa un passo indietro. C'è entusiasmo dopo la firma di Stefano Pioli e, soprattutto, ci sono soldi dopo la cessione di Suso in via definitiva al Siviglia. E così non si ragiona solo sul rinnovo di Gigio Donnarumma e sul riscatto di Ante Rebic (oltre a riflettere su Ibrahimovic), ma ci si muove anche su Tonali, che adesso sarebbe un obiettivo concreto. La strategia, pareggiare l'offerta dell'Inter, 32 milioni più due, anzi migliorarla spalmando il pagamento su tre anni al posto di quattro. Il derby per il centrocampista, insomma, è appena iniziato. Leggi su liberoquotidiano

Blog: L'obiettivo del Milan NON deve essere il quarto posto

Una premessa è doverosa: non sono un cosiddetto avvocato del diavolo. Non sono qui per difendere l'attuale proprietà o dirigenza del Milan. Non sono qui neanche per demonizzarla, però. Cosa sappiamo d ...

