Il Milan “disturba” l’Inter per Tonali, ma i tifosi rossoneri non sono d’accordo: “Meglio Bennacer” [FOTO] (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo la sconfitta a Lecce, il Brescia ha conosciuto matematicamente la retrocessione in Serie B, già prima di ieri comunque molto probabile. Un solo anno in A per le Rondinelle, in seguito alla promozione della scorsa stagione. Un buon mercato estivo, con la conferma dei gioielli (tra cui Tonali) e l’arrivo di Balotelli, e un avvio di torneo positivo. Poi, però, i problemi: numerosi esoneri in panchina, cattivi risultati e problemi extra campo (con Balotelli stesso). E, proprio Tonali, non è bastato a salvare la categoria. Il giovane calciatore italiano, adesso, è il primo sulla lista dei partenti di Cellino. Su di lui c’è l’Inter da tempo, ma la Gazzetta dello Sport di oggi ha rilanciato la notizia di un inserimento del Milan per l’ennesimo derby di mercato. 30 milioni la ... Leggi su calcioweb.eu

