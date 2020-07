Il messaggio di Belen sul tradimento, parole forti che sembrano dirette a Stefano De Martino (foto) (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo l’incontro di Belen e Stefano in aeroporto a Milano la splendida Rodriguez ha postato su Instagram un messaggio sul tradimento (foto). Questione di Karma ma sono parole forti che lasciano quasi il sapore della vendetta. Sono parole rivolte a Stefano De Martino? Sembra di sì, perché è lui che in questo periodo la sta facendo soffrire. Belen cerca di vivere con il sorriso, di andare avanti, di lavorare, di fare la mamma, cambiare luoghi di vacanza e stare sempre con gli amici, ma le restano gli occhi tristi di chi soffre. Sappiamo tutti come è finita per la seconda volta tra Stefano e Belen ma non conosciamo i motivi del secondo ... Leggi su ultimenotizieflash

