Il medico della riabilitazione alla domanda sulla ripresa di Zanardi: «È davanti all’Himalaya» (Di giovedì 23 luglio 2020) Villa Beretta, una clinica in provincia di Lecco, è il luogo che la famiglia di Alex Zanardi ha scelto per la riabilitazione dell’atleta che, nei giorni scorsi, è stato fatto uscire dal coma farmacologico indotto, uno stato in cui ha vissuto nel corso dell’ultimo mese dall’incidente avvenuto a Pienza, in provincia di Siena. La domanda che la giornalista del Corriere della Sera gli fa è quella da un milione di dollari: «Alex riesce a sentire quello che gli sta intorno?». LEGGI ANCHE > Alex Zanardi si è svegliato Alex Zanardi ce la farà? La risposta del dottore della riabilitazione La risposta non può essere schietta, anche perché il dottor Franco Molteni, che dirige la ... Leggi su giornalettismo

Agenzia_Ansa : Raffaello fu stroncato da una polmonite aggravata da un errore medico. E' l'ultima ricostruzione della misteriosa m… - Michele_Arnese : RT @grigio2: Ma davvero i banchi sono la priorità della scuola? La scuola italiana ha più bisogno di un milione e mezzo di banchi nuovi che… - newsbiella : Casa della Salute, intervista al medico e direttore tecnico del Centro di Fisioterapia Fausto Vignali - caodavideluigi : Il mio medico - I cibi per vivere fino a 110 anni -MTNqGfNCpY: La nutrizionista Wanda Rizza ci svela la dieta della… - caodavideluigi : Il mio medico - I cibi per vivere fino a 110 anni -hsZVyolBbn: La nutrizionista Wanda Rizza ci svela la dieta della… -

Ultime Notizie dalla rete : medico della Il medico della mutua La7 23 lug 2020

«L’ex magistrato: quei banchi servono solo a favorire chi li vende» – «La sanità che non c’è più» - «L’autista Gtt che non rispetta le regole...» «I banchi che vogliono acquistare sono del tutto inido ...

CORONAVIRUS: ZANGRILLO ancora SENZA FRENI, per lui l'EMERGENZA COVID-19 è FINITA! Ecco cosa ha detto stavolta

Alberto ZANGRILLO, il primario dell’ospedale San Raffaele di MilanoQualche giorno di silenzio e torna subito alla ribalta nazionale. Stiamo parlando di Alberto Zangrillo, il primario dell’ospedale San ...

«L’ex magistrato: quei banchi servono solo a favorire chi li vende» – «La sanità che non c’è più» - «L’autista Gtt che non rispetta le regole...» «I banchi che vogliono acquistare sono del tutto inido ...Alberto ZANGRILLO, il primario dell’ospedale San Raffaele di MilanoQualche giorno di silenzio e torna subito alla ribalta nazionale. Stiamo parlando di Alberto Zangrillo, il primario dell’ospedale San ...