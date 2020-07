Il Manchester City ha 330 milioni da spendere sul mercato. Koulibaly è nel mirino (Di giovedì 23 luglio 2020) Il budget del Manchester City per il mercato è di 330 milioni di euro. Lo scrive il quotidiano spagnolo “Sport”. Che aggiunge che il club ha quattro priorità: due centrali, un sostituto per Sanè e un jolly offensivo. Nel mirino ci sono, per la difesa, sia il senegalese del Napoli, Kalidou Koulibaly che l’interista del Milan Skriniar. Ma anche David Alaba del Bayern Monaco e Diego Carlos del Siviglia. Per sostituire Leroy Sanè, invece, Guardiola vorrebbe Ferran Torres del Valencia che potrebbe chiedere tra i 30 e i 40 milioni di euro. In attacco, il jolly offensivo potrebbe essere Kai Havertz del Bayer Leverkusen su cui è forte l’interesse del Chelsea. Il costo è di circa 75 ... Leggi su ilnapolista

