Il lussuoso party di compleanno di Meghan con tamponi per tutti - (Di giovedì 23 luglio 2020) Francesca Rossi Il prossimo 4 agosto Meghan Markle spegnerà 39 candeline e secondo le indiscrezioni la lussuosa festa di compleanno sarà organizzata nel più rigido rispetto delle norme anti coronavirus Il prossimo 4 agosto Meghan Markle toccherà la soglia dei 39 anni. Quest’ultimo anno in particolare non deve essere stato semplice per la duchessa di Sussex, impegnata nelle trattative con Buckingham Palace per la Megxit, nel trasferimento a Los Angeles con relativa ricerca di lavoro (i tabloid hanno parlato di un possibile ritorno a Hollywood della moglie del principe Harry, o di una nuova carriera nelle vesti di conferenziera). Per il momento il futuro è tutto da definire, ma una cosa sembrerebbe ormai certa. Per il suo prossimo compleanno Meghan ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : lussuoso party Il lussuoso party di compleanno di Meghan con tamponi per tutti ilGiornale.it Il lussuoso party di compleanno di Meghan con tamponi per tutti

C’è anche la possibilità che la faccenda non l’abbia scalfita più di tanto. Ancora secondo il Daily Mail, infatti, Meghan starebbe organizzando il suo party di compleanno. La festa non si terrà nella ...

Maxi party nella villa 350 persone ballano senza permessi. E arrivano i Carabinieri

PORTO ERCOLE – Oltre 350 persone che ballavano e bevevano in un mega party all’interno di una lussuosa villa a Porto Ercole. I carabinieri hanno denunciato padre e figlio per aver organizzato, all’int ...

C’è anche la possibilità che la faccenda non l’abbia scalfita più di tanto. Ancora secondo il Daily Mail, infatti, Meghan starebbe organizzando il suo party di compleanno. La festa non si terrà nella ...PORTO ERCOLE – Oltre 350 persone che ballavano e bevevano in un mega party all’interno di una lussuosa villa a Porto Ercole. I carabinieri hanno denunciato padre e figlio per aver organizzato, all’int ...