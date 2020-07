Il guinzaglio multifunzione che migliora la vita del cane (e del padrone) (Di giovedì 23 luglio 2020) Chi desidera avere un cane è abituato a sentire la consueta e doverosa risposta circa l’impegno che comporta la volontà di avvicinarsi a Fido. E non è solo questione di fornire spazi adeguati e rispettare le sue esigenze, che vanno oltre le uscite quotidiane, perché prendersene cura significa anche dotarsi di una serie di strumenti utili quanto necessari per la quotidianità dell’animale. In questa ottica, un aiuto arriva da GoGoLeash, un guinzaglio multifunzione che agevola tanti aspetti della vita del cane e del padrone perché, oltre a tenere a bada l’animale durante le passeggiate, integra un led per la sua visibilità nelle ore notturne, integra un serbatoio da 150 millilitri e una ciotola per abbeverare Fido, ma pure ... Leggi su wired

