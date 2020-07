Il grifone vince il derby dopo 4 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) dopo quattro anni, il grifone torna a vincere il derby della Lanterna. Una stracittadina che resterà nella storia per l’assenza di pubblico e per essere stato disputato a luglio. Per il Genoa sono tre punti fondamentali. Ora sono 4 i punti di vantaggio sul Lecce, al fianco dell’Udinese (bianconeri con una gara in meno). La Sampdoria non ha particolari preoccupazioni di classifica, ma resta il rammarico per aver perso la sfida più sentita per i tifosi. “Ero molto più motivati di noi”, dirà Ranieri nel post partita. Il mister blucerchiato ha sorpreso tutti lasciando clamorosamente fuori capitan Quagliarella, optando per Bonazzoli e Gabbiadini. Nel Genoa tutti confermati, ma a centrocampo c’è Jagiello. Le formazioni SAMPDORIA ... Leggi su sport.periodicodaily

