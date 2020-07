Il governo frena sulla legge elettorale, Iv ‘blocca’ la maggioranza. Che rischia di andare sotto alla prova del voto (Di giovedì 23 luglio 2020) Il governo si ferma sulla riforma della legge elettorale. E Zingaretti non avrebbe apprezzato lo stop all’iter. La maggioranza rischia di andare sotto alla prova del voto. Dopo una trattativa estenuante a Bruxelles, un grande successo al tavolo europeo e il ritorno in Patria per celebrare il trionfo, il premier Giuseppe Conte realizza che il Recovery fund non basta, o meglio non è tutto, e che la maggioranza discute ancora sulla legge elettorale oltre che sul Mes. E su entrambi i casi c’è la spinta del Partito democratico. Pd, Nicola Zingaretti spinge per la riforma della legge ... Leggi su newsmondo

Legge elettorale ancora in stand by: il Pd prima accetta di tirare il freno poi riaccelera

Sulla legge elettorale si allarga ancora la crepa nella maggioranza. A spingere perché i tempi si accorcino è il Partito democratico, chiedendo il rispetto dei patti e ricordando che, anche su questo ...

5G: I SINDACI NON POTRANNO DIRE ''NO'', GOVERNO ''ACCELERA'' INNOVAZIONE DIGITALE

L'AQUILA - I sindaci non potranno introdurre limitazioni al 5G sul loro territorio. La misura è contenuta nel decreto Semplificazioni, messo in campo dal governo anche per accelerare l'innovazione dig ...

