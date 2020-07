Il focolaio nella casa per anziani Viale Roma a Bologna (Di giovedì 23 luglio 2020) C’è un nuovo focolaio nella casa residenza per anziani Viale Roma, a Bologna, gestita dalla cooperativa “In cammino”. Si parla di 12 nuovi casi di contagio tra gli ospiti della struttura e 6 tra gli operatori. Tre anziani sono stati ricoverati al Sant’Orsola. Repubblica Bologna spiega oggi che è il personale della struttura il capitolo più delicato, perché si tratta di operatori che si alternano in diversi turni e hanno contatti anche al di fuori della residenza. Il focolaio nella casa per anziani Viale Roma a Bologna Il quotidiano spiega che dopo i primi 3 casi ... Leggi su nextquotidiano

