Il ds del Benevento: “Mai chiesto al Napoli o agli agenti Younes e Llorente” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte su Younes e Llorente. “Non abbiamo mai contattato né Younes né Llorente. Sono calciatori che apprezzo, magari! Ad oggi non sono mai stati chiesti al Napoli né agli agenti. Noi siamo aperti a tutto, abbiamo una nostra filosofia di calcio, ci manteniamo su quello. Se possono nascere opportunità con il Napoli? Assolutamente. Stiamo valutando varie opportunità per il ritiro, anche logistiche” L'articolo Il ds del Benevento: “Mai chiesto al Napoli o agli agenti Younes e Llorente” ... Leggi su ilnapolista

Bacary Sagna, ex giocatore del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ha fatto bene, è un anno un po' difficile per tutti. Koulibaly? Sappiamo c ...Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Interrogato su Younes, Llorente, Ounas ed eventuali sinergie di mercato con il Napoli, ha risposto: Non abbiamo mai contattat ...