Il direttore sportivo del Lipsia sicuro: «Schick vuole giocare per noi» (Di giovedì 23 luglio 2020) Il direttore sportivo del Lipsia, Markus Krosche, ha parlato della permanenza di Patrick Schick in Germania Patrick Schick vuole rimanere in Germania parola di Markus Krosche, direttore sportivo del RB Lipsia. L’attaccante ceco di proprietà della Roma giocherà la sfida valida per i quarti di finale di Champions League con la maglia del Lipsia contro l’Atletico Madrid, e poi deciderà il suo futuro. Queste le parole del ds del club tedesco. «Sia Schick che Angelino voglio giocare per il Lipsia. Stiamo lavorando per trovare una soluzione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

matteosalvinimi : Con il grandissimo Cesare Fiorio, indimenticato direttore sportivo della Ferrari. Nella sua masseria a Ceglie ospit… - P_Rocchetti87 : @1927roma1927 @Teleradiostereo Si, in mezzo c'è stata solo una pandemia mondiale e un licenziamento del direttore s… - trick_hn : Quelli che si scagliano contro un noto marchio di birra per l’episodio male interpretato contro un giocatore della… - nadirsalv33 : #ReggianaBari con entrambi i telecronisti #rai che non conoscono il regolamento Il direttore di #raisport Enrico Va… - GurzoBahri : RT @marcomaioli1: - Un'ultima cosa: lei come mi vede? - Bene - No, voglio dire, mi vede come un... - Allenatore? - O? - Direttore sportivo?… -

Ultime Notizie dalla rete : direttore sportivo Loriano Maiani è il nuovo direttore sportivo della Rignanese Valdarnopost Sicilia – Viadotto Ritiro, Catalfamo e Francilia chiedono audizione a Commissione trasporti

Oltre ad essere iniziata in ritardo, ha visto più volte posticipata la fine dei lavori e l’avvicendati di cinque direttori dei lavori in un anno e mezzo.

Salgono a nove gli acquisti del Carbonia

Altre tre acquisti al Carbonia che prepara la squadra per la Serie D. Dopo gli ingaggi di Bagaglini, Gjuci, Palombi, Russu, Carboni e Costa, il direttore sportivo Andrea Colombino ha chiuso le trattat ...

Oltre ad essere iniziata in ritardo, ha visto più volte posticipata la fine dei lavori e l’avvicendati di cinque direttori dei lavori in un anno e mezzo.Altre tre acquisti al Carbonia che prepara la squadra per la Serie D. Dopo gli ingaggi di Bagaglini, Gjuci, Palombi, Russu, Carboni e Costa, il direttore sportivo Andrea Colombino ha chiuso le trattat ...