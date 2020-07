Il Covid sta ammazzando la nostra economia: crollo delle assunzioni, -83% (Di giovedì 23 luglio 2020) Le assunzioni attivate dai datori di lavoro del settore privato nei primi quattro mesi del 2020 sono state 1 milione e 493 mila. "Rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione e stata molto ... Leggi su globalist

loriana34406751 : C'è qualcuno che vuole il 2° lockdown in Ita,mandandoci migranti contagiati. #Lamorgese min. @Viminale dovrebbe e… - emanuelapatti : Oggi alla Camera si sta votando la legge che istituisce la giornata della memoria delle vittime di COVID. Tra gli… - Gianmar26145917 : RT @Alessandra__bb: Iniziano con: 'Io ho sempre votato la Destra ma... Bla Bla Bla' Proprio ora devono rompere!? Al governo non c'è la de… - di_novellino : De Luca in piena emergenza #COVID_19 ha saputo sicuramente evitare una strage in Campania, ma adesso in campagna el… - tuttoggi : Cosa succede in #Umbria L’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 oltre che sanitaria, sta diventando sempre… -