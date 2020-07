Il coro friulano finisce sulla pagina facebook degli U2, così la cover del brano di Bono fa il giro del mondo (Di giovedì 23 luglio 2020) In piena pandemia Bono Vox, leader degli U2, aveva realizzato un brano penato proprio per chi stava vivendo in maniera più critica i momenti del lockdown: “Let your love be known”. Il brano è stato ripreso e riproposto da un coro friulano che ne ha registrata una versione a sostegno di una campagna di raccolta fondi. Il video dell’esibizione è arrivato fino alla band irlandese che ha rilanciato il post: “L’esibizione di Bono – si legge sulla pagina ufficiale degli U2 – ha ispirato un giovane coro italiano, VocinVolo, della città di Udine in Friuli, nel nord-est Italia, a trovare il proprio meraviglioso punto di vista ... Leggi su ilfattoquotidiano

giusmo1 : Coro friulano interpreta la nuova hit di Bono: gli U2 ringraziano - ilfattovideo : Il coro friulano finisce sulla pagina facebook degli U2, così la cover del brano di Bono fa il giro del mondo - RadioItalia : Che emozione! ?? (da la @repubblica) - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Coro friulano interpreta la nuova hit di #Bono: gli #U2 ringraziano postando il video su Facebook - CatelliRossella : Coro friulano esegue cover di Bono: gli U2 postano il video su Fb -

