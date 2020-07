Il Complotto Contro L’America: su Sky Atlantic la serie che ‘riscrive’ la storia (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Complotto Contro l'America La storia non si fa con i se e con i ma, le serie tv sì. Debutta domani – alle 21.15 su Sky Atlantic – Il Complotto Contro l’America, adattamento televisivo targato Hbo dell’omonimo romanzo di Philip Roth, creato da David Simon e Ed Burns. La serie ‘riscrive’ gli eventi raccontando un passato alternativo in cui, alle presidenziali USA del 1940, a correre Contro Franklin D. Roosevelt è il popolare aviatore Charles Lindbergh, contrario all’entrata degli Stati Uniti in guerra. Attraverso il punto di vista dei Levin, una famiglia ebrea di Newark, New Jersey, viene raccontata l’ascesa politica di Charles Lindbergh, aviatore con idee xenofobe ... Leggi su davidemaggio

