Il complottismo sguaiato della leghista Murelli: 'Il governo importa il virus con i migranti per tenersi le poltrone' (Di giovedì 23 luglio 2020) La deputata delle Lega Elena Murelli, nel corso della seduta alla Camera per approvare l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, ora stabilita il 18 marzo, ... Leggi su globalist

globalistIT : Il complottismo sguaiato della leghista Murelli: 'Il governo importa il virus con i migranti per tenersi le poltron… -

Ultime Notizie dalla rete : complottismo sguaiato Odifreddi: troppi virologi in tv fanno crollare la fiducia nella Scienza. Alcuni diventati "testimonial dei complottisti" Primaonline Il complottismo sguaiato della leghista Murelli: "Il governo importa il virus con i migranti per tenersi le poltrone"

La deputata delle Lega Elena Murelli, nel corso della seduta alla Camera per approvare l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus (ora stabilita il 18 marzo, giorn ...

La deputata delle Lega Elena Murelli, nel corso della seduta alla Camera per approvare l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus (ora stabilita il 18 marzo, giorn ...