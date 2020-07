Il Como sogna Balotelli: «Ci siamo seduti per parlarne» (Di giovedì 23 luglio 2020) Michael Gandler, amministratore delegato dei lariani (Serie C): «C'è stato un contatto tra le parti» Leggi su media.tio.ch

COMO - In un primo momento sembrava una semplice "boutade", una bomba tra le tante e immancabili voci di calciomercato, ed invece tra Mario Balotelli e il Como potrebbe nascere qualcosa di più concret ...

Mario Balotelli al Como. Non è né un pesce d’aprile, anche perché siamo quasi ad agosto, né una bufala di calciomercato. E’ una trattativa di calciomercato che potrebbe andare realmente in porto. Inta ...

