Il centro di Riabilitazione Iuvenia presenta l’Orto Terapeutico

Tempo di lettura: 2 minutiMorcone (Bn) – Giovedì 23 Luglio negli spazi aperti del centro di Riabilitazione Iuvenia di Morcone è stato presentato l'Orto di Iuvenia, progetto di ortoterapia a supporto delle attività riabilitative del centro realizzato in collaborazione con il movimento "Donna Impresa" di Coldiretti Benevento. L'orto Terapeutico coordinato da Elena Iannotti psicoterapeuta del centro e presidente dell'Associazione Nitrì è nato in accordo con Domenico Dragone (Responsabile della Neuropsichiatria dell'ASL di Benevento fino a qualche mese fa), il Dipartimento di Prevenzione ASL di Bn, Vito Bochicchio, Direttore del Dipartimento di Prevenzione di ...

Negli spazi aperti del Centro di Riabilitazione Iuvenia di Morcone è stato presentato l’Orto di Iuvenia, progetto di ortoterapia a supporto delle attività riabilitative del centro realizzato in ...

