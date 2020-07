Il cdm non decide sullo Stato d'emergenza. Conte andrà in Parlamento (Di giovedì 23 luglio 2020) Sì allo scostamento di bilancio di 25 miliardi per finanziare cassa integrazione in deroga e buoni scuola, "congelato" il rinnovo dello Stato d'emergenza per il coronavirus. Il Consiglio dei ministri convocato ieri sera e conclusosi a tarda notte, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ha approvato la Relazione al Parlamento da presentare alle Camere, ai fini dell'autorizzazione dell'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine. Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo chiede l'autorizzazione al Parlamento per un ulteriore ricorso all'indebitamento comprensivo dei maggiori interessi passivi per il finanziamento del debito pubblico, di 25 miliardi di euro ... Leggi su iltempo

