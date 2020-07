Il Cavalluccio è di nuovo del Cesena: rilevato il simbolo storico (Di giovedì 23 luglio 2020) Cavalluccio Cesena simbolo. Il Cavalluccio torna a essere di proprietà del Cesena FC. Dopo averlo avuto in uso attraverso la propriaholding nell’ultima stagione, questa mattina il club bianconero ha rilevato dal Tribunale di Forlì (Sezione Fallimentare) lo storico marchio composto dai due scudetti sovrapposti e dall’immagine del Cavalluccio marino che lo caratterizza in maniera unica. … L'articolo Il Cavalluccio è di nuovo del Cesena: rilevato il simbolo storico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

SportinRomagna : Calcio, il Cavalluccio è di nuovo del Cesena Fc #sportinromagna #calcio #CesenaFc #ForzaCesena #DaiBurdel - CesenaMio : IL CAVALLUCCIO È DI NUOVO DEL #CESENA Il club bianconero ha rilevato lo storico simbolo dal Tribunale di Forlì nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Cavalluccio nuovo

CesenaToday

Lei come sindaco si battè subito per riprendere il Cavalluccio. "Quello di due anni fa fu un mese di luglio particolare, dall’annuncio del fallimento fino a quando concludemmo la procedura per ...Nove promozioni in carriera, l’ultima proprio a Cesena dalla serie D alla serie C nell’immediato ritorno dei bianconeri tra i professionisti, e ancora una grandissima determinazione di tornare in camp ...