Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio: i dati di oggi 23 luglio e il ristorante Michelino Fish chiuso (Di giovedì 23 luglio 2020) Ci sono 26 nuovi casi di positivi al Coronavirus nel Lazio e un decesso. Lo dice il bollettino della Regione Lazio di oggi che fa sapere anche che di questi, 12 casi sono di importazione: quattro casi di nazionalità del Bangladesh, quattro dall’India, due dalla Romania, uno dalla Lituania e uno dal Marocco. Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio: i dati di oggi 23 luglio In zona Infernetto nella Asl Roma 3 è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività di ristorazione ‘Michelino Fish’ per una dipendente risultata positiva. E’ stato avviato il contact tracing e richiesti gli elenchi dei clienti che verranno ... Leggi su nextquotidiano

