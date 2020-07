Il Barcellona nega di aver pensato a Blanc per il post-Setièn (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Barcellona nega – ufficiosamente – di aver pensato a Blanc come possibile sostituto di Quique Setién in caso di addio. As riferisce che la segreteria tecnica del club ammette che sia avvenuto un contatto ma non perché sia stato il club a cercarlo, ma perché attraverso vari consiglieri è proprio Blanc ad essersi offerto ai blaugrana. “Le stesse fonti assicurano che l’allenatore francese non è il primo della lista in caso di dover effettuare una staffetta in panchina, chiedendo nel contempo che si resti concentrati sulla vita quotidiana del club e che la priorità più alta sia quella di affrontare la Champions League”. Blanc è rispettato come allenatore, scrive As, ... Leggi su ilnapolista

CALCIO, MLS: DAVID VILLA ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI

David Villa nella bufera. Il New York City Fc ha annunciato di aver aperto un'indagine interna sulle accuse di molestie sessuali mosse nei confronti del 38enne spagnolo da una ex stagista via Twitter.

