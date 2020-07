Il 29 luglio si voterà sull’eventuale proroga dello stato di emergenza (Di giovedì 23 luglio 2020) Fino a poche ore fa era solo un rincorrersi di voci (a favore o avverse). Ora è arrivata l’ufficialità: mercoledì 29 luglio Giuseppe Conte sarà alla Camera per parlare dell’ipotesi di una proroga stato di emergenza in Italia. Il Presidente del Consiglio sarà nell’Aula di Montecitorio per le comunicazioni di rito. E, dopo aver riferito ai parlamentari, ci sarà il voto che darà il via libera (o boccerà) la proroga fino al 31 ottobre. LEGGI ANCHE > Il 18 marzo sarà la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid Il calendario è stato definito al termine della conferenza dei Capigruppo di Montecitorio che ha deciso di calendarizzare le comunicazioni di Giuseppe Conte e il voto sulla ... Leggi su giornalettismo

