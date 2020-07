"Il 21 settembre per Forza Italia sarà il Big bang. Noi usciamo prima". Parla Romani (Di giovedì 23 luglio 2020) Il giorno dopo, Parla con la voce serena di chi evidentemente il lutto lo aveva già maturato da tempo. "E’ stata una scelta a lungo ponderata, dopo aver cercato in ogni modo di favorire un processo di reale rinnovamento dentro Forza Italia", dice Paolo Romani. A lungo ponderata, certo, e poi attuata Leggi su ilfoglio

NetflixIT : Nessun segreto dura per sempre. L’ultima stagione di Baby arriva a settembre, solo su Netflix. - AzzolinaLucia : La mia intervista al Fatto Quotidiano dove, tra le altre cose, parlo degli ulteriori 300 milioni di euro che il gov… - MatteoRichetti : Ho depositato una #interrogazione perché sulla #scuola si deve mettere ordine. Le #famiglie e gli #insegnanti non… - Samuele_Pirotta : @jessi_cap Capito. Come ipotesi non è sbagliata, può essere che il singolo arrivi veramente verso agosto/settembre… - marcosessa67 : Faccio una previsione. Settembre dopo le elezioni regionali nuovo lockdown di un mesetto così si prende tempo per r… -