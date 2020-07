Il 18 marzo sarà la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid (Di giovedì 23 luglio 2020) Sarà un giorno simbolico che servirà a ricordare quella profonda ferita – fatta di morti e malati – che il Coronavirus ha lasciato e sta lasciando sulla pelle degli italiani. La Camera, questa mattina, ha approvato quasi all’unanimità l’istituzione della giornata in memoria delle vittime Covid. La data scelta è quella del 18 marzo, giorno scelto in base ai numeri: il bollettino diffuso dalla Protezione civile in quel pomeriggio fu quello più grave in termini di decessi (475). LEGGI ANCHE > Pd e M5S non votano il dl per l’istituzione della ‘giornata per le vittime degli errori giudiziari’ Con questo via libera, la Camera dei deputati ha indicato nel 18 ... Leggi su giornalettismo

