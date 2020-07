“Idea” Quagliariello, fuga da Forza Italia con Romani e Berutti. Berlusconi perde pezzi e inizia l’esodo pure dal movimento di Toti (Di giovedì 23 luglio 2020) Tre big di peso del partito di Berlusconi fanno le valigie e vanno via. I senatori Gaetano Quagliariello, di “Idea”, Massimo Berutti e Paolo Romani, di “Cambiamo” (movimento del governatore ligure Giovanni Toti), passano al Misto al cui interno costituiranno una componente unica denominata “Idea e Cambiamo”. Lanciando, secondo indiscrezioni, il pressing pure sul questore, Antonio De Poli, per allargare la compagine pure all’Udc sotto l’acronimo di Ppi (Progetto per l’Italia). Riprende quota, così, l’ipotesi di un soccorso esterno al governo, considerando che Romani era additato come il capofila a Palazzo Madama di quanti erano pronti a puntellare la ... Leggi su lanotiziagiornale

