Ibra, Jovic e il derby per Tonali Nasce il nuovo Milan di Pioli (Di giovedì 23 luglio 2020) Stefano Pioli vuole la conferma di Zlatan (ma bisogna convincere Elliott al sacrificio economico), Maldini intanto tratta Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

MSovranista : RT @battitomilan7: Rebic jovic Ibra è un attacco cattivo .un attacco da carcere messicano Buonanotte - Affaritaliani : Ibra, Jovic e il derby per Tonali Nasce il nuovo Milan di Pioli - scar15385 : @2003_manchester O rinnovo Ibra a cifre contenute (2.5 max) e prendo una punta giovane (non Scamacca) oppure addio… - Maxredblack1 : @Teo__Visma @Corriere Sì o uno simile comunque. Rebic/leao calha/paque x/castillejo Jovic/ibra Per me questo s… - Angelredblack1 : #Ibra o #Jovic. Sarebbe il ?? avere entrambi con Rebic e Leao a completare il parco attaccanti, ma se #Ibra resta ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra Jovic Sky - Il Milan vuole trattenere Ibra. Con Ramadani si è parlato anche di Jovic Milan News TS – Il Milan si mette avanti: ecco i nomi per l’attacco se parte Ibra

Olivier Giroud e Mario Mandzukic sono due nomi più che appetibili per i rossoneri, con costi alla portata, con ingaggi alti che con l’uscita di Ibra il club potrebbe comunque permettersi di pagare.

Milan, Pioli e la linea della continuità

«Lo abbiamo scelto perché è la persona giusta per allenare il Milan che abbiamo in mente noi. Quindi non solo per gli ultimi risultati o perché da qui alla prossima stagione manca davvero poco tempo.

Olivier Giroud e Mario Mandzukic sono due nomi più che appetibili per i rossoneri, con costi alla portata, con ingaggi alti che con l’uscita di Ibra il club potrebbe comunque permettersi di pagare.«Lo abbiamo scelto perché è la persona giusta per allenare il Milan che abbiamo in mente noi. Quindi non solo per gli ultimi risultati o perché da qui alla prossima stagione manca davvero poco tempo.