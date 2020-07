I tre turisti romani in vacanza a Capri positivi al Coronavirus (Di giovedì 23 luglio 2020) Ci sono tre ragazzi che sono stati in vacanza nell’ultimo fine settimana a Capri risultati positivi al Coronavirus SARS-COV-2. Facevano parte di un gruppo di otto (quattro ragazzi e quattro ragazze) che hanno soggiornato in una casa vacanza sull’isola e a dare notizia della positività è stata la ASL Napoli 1. I tre turisti romani in vacanza a Capri positivi al Coronavirus L’indagine epidemiologica del personale in servizio sull’isola cercherà ora di tracciare i movimenti dei ragazzi e rintracciare le persone con cui sono stati a contatto per sottoporle a tampone. Il test è stato effettuato a Roma dopo che uno dei ragazzi aveva mostrato ... Leggi su nextquotidiano

