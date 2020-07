I medici campani: Covid 19, molto preoccupati dall’aumento dei contagi. Non abbassare la guardia su controlli (Di giovedì 23 luglio 2020) “Siamo molto preoccupati dell’aumento di contagi che si sta registrando in campania e auspichiamo che si portino avanti controlli severi sul rispetto delle norme anti contagio. Se non si cambia rotta subito le conseguenze sul sistema sanitario, e sull’economia regionale potrebbero essere disastrose”. E’ un messaggio chiaro, rileva una nota, quello che arriva dal Coordinamento regionale degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della campania, con i presidenti di tutti gli Ordini provinciali che chiedono una stretta dei controlli, e l’applicazione di sanzioni nei casi di inadempienza, guardando in modo particolare a tutti i luoghi di maggiore assembramento come esercizi commerciali, ... Leggi su ildenaro

