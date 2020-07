I giovani croati sono i cittadini con più competenze digitali in Europa (Di giovedì 23 luglio 2020) Negli ultimi mesi, molti cittadini europei tra 16 e 24 anni hanno dovuto seguire lezioni online a scuola e all’università a causa del lockdown. Ma i giovani del Continente hanno le competenze digitali necessarie per accedere a questi servizi online? Nel 2019, quattro giovani su cinque (80%) di età compresa tra 16 e 24 anni nell’Unione europea (avevano competenze digitali di base o superiori. Un dato di 24 punti in più rispetto alla percentuale di individui di età compresa tra 16 e 74 anni (56%). Tra gli Stati membri dell’Unione, la Croazia ha la più alta percentuale di individui di età compresa tra 16 e 24 anni con competenze digitali complessive di base o superiori (97%), ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : giovani croati Oggi si vota in Croazia Il Post Isole della Croazia, dove andare: le destinazioni più belle

Pag Pag, o Pago, è una delle isole più popolari e famose della Croazia tra i giovani europei. Infatti, è molto amata dai ragazzi per le feste in spiaggia che non mancano mai, così come i locali e le ...

21 lug 2020

La città con cui spesso iniziano gli articoli del giornale in gergo giornalistico si dice «data». Quando si tratta di una città poco nota, può capitare che venga seguita dal nome del capoluogo più vic ...

Pag Pag, o Pago, è una delle isole più popolari e famose della Croazia tra i giovani europei. Infatti, è molto amata dai ragazzi per le feste in spiaggia che non mancano mai, così come i locali e le ...La città con cui spesso iniziano gli articoli del giornale in gergo giornalistico si dice «data». Quando si tratta di una città poco nota, può capitare che venga seguita dal nome del capoluogo più vic ...