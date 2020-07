I Carabinieri Gomorra di Piacenza, Ilaria Cucchi: "Troppi casi, basta. Si vada fino in fondo" (Di giovedì 23 luglio 2020) Ilaria Cucchi interviene sulla vicenda dei Carabinieri di Piacenza che, secondo le indagini della Gdf e le intercettazioni dei loro dialoghi, agivano in stile Gomorra e se ne vantavano pure. I militari avevano deciso di passare dall’altra parte della barricata, continuando però a indossare la divisa. "Abbiamo costruito una piramide, siamo intoccabili" si dicevano. Nell’operazione 6 Carabinieri sono stati arrestati e 4 sono stati sottoposti ad altre misure restrittive. Nell’inchiesta ci sono altri 12 indagati: 7 sono finiti in carcere, 4 ai domiciliari e 1 è a piede libero.Le accuse mosse a vario titolo agli indagati non hanno nulla da invidiare a una vera "associazione a delinquere", come affermavano con un certo orgoglio alcuni dei ... Leggi su blogo

